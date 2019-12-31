Буденновск, Ставропольский край, , 08:58 — REGNUM Буденновский городской суд Ставрополья вынес приговор студенту медицинского колледжа, облившего кислотой трех несовершеннолетних девушек. Молодой человек признан виновным и приговорен к реальному сроку лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе суда.

Следствие выяснило, что летом 2017 года осужденный плеснул кислотой в лицо трем жительницам Буденновска в возрасте от 15 до 17 лет, с которыми он лично не был знаком. Потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести, одной из них был причинен тяжкий вред здоровью. Задержали студента в сентябре 2018 года, а слушания по делу начались в августе 2019 года.

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Суд признал обвиняемого виновным в совершении трех преступлений по фактам причинения девушкам химических ожогов из хулиганских побуждений. Подсудимый в ходе заседания свою вину не признал. Однако ранее сообщалось, что на допросе он сознался в содеянном и пояснил, что нападал на девушек для «вымещения накопившейся злобы и агрессии».

Сад назначил студенту наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда, однако приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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