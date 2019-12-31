Грозный, , 08:55 — REGNUM В осенний призыв из Чеченской республики отправились на службу в армию 500 человек. Большинство новобранцев будут служить недалеко от дома — в Крыму, Севастополе, Волгограде, Краснодаре, Владикавказе и других субъектах Юга России и Северного Кавказа, сообщил сотрудник регионального военкомата.

Часть из призывников будут проходить службу в подразделениях Росгвардии. Так, в полку имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном будут нести службу 75 человек. В батальоне «Юг», дислоцированном в Веденском районе Чечни, — 25 новобранцев, пишет «Кавказский узел».

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Как сообщало ИА REGNUM, в осеннюю призывную кампанию 2019 года с Северного Кавказа и Юга России были отправлены на службу в войска более 26 тыс. человек. Из них в воинские части Южного округа попали около 12 тыс. новобранцев. Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.

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