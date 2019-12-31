Москва, , 08:55 — REGNUM В декабре средняя стоимость порции салата мимоза в России составила 267,2 рубля, об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Таксиком».

По данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 3%. Для подсчета средней стоимости салата использовался классический рецепт: майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр — 87 рублей, морковь и лук восемь и пять рублей соответственно, яйца — 10,2 рубля. Рыбные консервы — 125 рублей, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роскачества, при выборе рыбных консервов стоит прежде всего обращать внимание на дату производства, срок и условия хранения продукта питания.

Наиболее вкусные консервы производят из свежевыловленного, а не замороженного сырья. Например, консервы из горбуши, произведённые на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб, который приходится на июль — октябрь.

Читайте также: От шампанского до селёдки под шубой: цены на новогодний стол в России