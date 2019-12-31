Париж, , 08:54 — REGNUM Согласно данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, население Франции увеличивалось на 0,5% в год в течение десяти лет, сообщает Le Figaro.

Например, согласно последней переписи, в О-де-Франс проживало 6 003 815 человек. Это делает его третьим по численности населения регионом во Франции после Иль-де-Франс (12 174 880 жителей) и Овернь-Рона-Альпы (7 948 287 жителей).

По данным того же источника, население в разреженных муниципалитетах растет быстрее, особенно на окраинах городов, что свидетельствует об их разрастании. В густонаселенных муниципалитетах наблюдается рост плотности населения, связанный с превышением рождаемости над смертностью.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2017 года население Франции составляло 66,9 млн человек.

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