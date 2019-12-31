Уфа, , 08:57 — REGNUM Дополнительные маршруты общественного транспорта будут организованы в Уфе в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, муниципальные маршруты регулярных перевозок будут работать в новогоднюю ночь до 03:00 часов. Жители смогут уехать во все районы города.

Кроме этого, с 21:00 часа 31 декабря 2019 года до 03:00 часов 1 января 2020 года можно будет уехать на трамваях и троллейбусах совершенно бесплатно.

Отмечается, что общественный транспорт в новогодние праздники с 1 по 8 января будет ходить по графику выходного дня.

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