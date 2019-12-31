Барнаул, , 08:51 — REGNUM Морозы, преобладавшие в Алтайском крае в течение нескольких последних дней, отступили. Им на смену пришло потепление и снегопады, передает корреспондент информационного агентства ИА REGNUM.

По данным синоптиков, в новогоднюю ночь, 31 декабря, температура воздуха в регионе не опустится ниже — 12 °C. Но при этом в отдельных районах ожидается умеренный и сильный снег (по югу и востоку), гололедные явления, метели, на дорогах местами сильная гололедица. Сила ветра составит 5 — 10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Днём, 1 января, температура воздуха составит — 12 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, декабрь в Алтайском крае был рекордным по снегопадам. Улицы краевой столицы до сих пор утопают в снегу, техника не справляется с его очисткой.

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