Барнаул, , 08:43 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, поздравляя жителей региона с новогодними праздниками, поблагодарил всех за достижения 2019 года. Как сообщает пресс-служба главы региона, речь идёт о достойном урожае, росте показателей животноводства, промышленности, запуске новых производств, открытии школ, ФАПов, спортивных площадок, строительстве дорог, успехах в образовании, медицине, культуре и туризме.

Также Виктор Томенко выразил уверенность, что 2020 год будет ознаменован стартом важных для развития региона программ.

«Продолжится реализация национальных проектов, поддержка аграрного сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса. Все эти мероприятия направлены на укрепление экономического потенциала региона и, что самое главное, на рост благосостояния его жителей», — отмечается в его новогоднем обращении.