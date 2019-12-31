Париж, , 08:37 — REGNUM Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон, которому предъявлены обвинения в Токио, сбежал в Бейрут, столицу Ливана, сообщает Le Figaro.

Карлос Гон решил сбежать из-под домашнего ареста в Ливан, гражданином которого он является, помимо Франции и Бразилии. В этой стране, как сообщается, у него много сторонников.

Издание отмечает, что 25 декабря Карлос Гон узнал, что вторая часть его судебного разбирательства, касающаяся самых серьезных обвинений в злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах, не состоится в сентябре, как он надеялся.

Кроме того, новые просьбы Карлоса Гона о возможности связаться с супругой, Кэрол, особенно на Рождество, также были отклонены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карлос Гон заявил, что «бежал от несправедливости и политического преследования».

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