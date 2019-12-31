Самара, , 08:38 — REGNUM Снегопад ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, выпадение осадков будет происходить и в первые новогодние дни.

Отмечается, что в ближайшие дни ветер усилится и станет теплее. Это произойдет из-за теплого атлантического воздуха. Днем 31 декабря по области ожидается снег и метель. Порывы ветра местами могут достичь 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от двух до семи градусов мороза. Днем 1 января ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от одного до шести градусов ниже нуля.

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