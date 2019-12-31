Москва, , 08:34 — REGNUM Штрафовать водителей, которые оставляют автомобили с включенным аварийным сигналом и тем провоцируют образование «пробок» предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») главе ГИБДД Михаилу Черникову. Об этом депутат написал в обращении на имя главы ведомства.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки», — говорится в обращении к Черникову.

По мнению депутата, автомобили, стоящие на «аварийке», «снижают пропускную способность дорог до минимума». Таким образом, водители злоупотребляют аварийным сигналом, в результате чего образуются заторы на дорогах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине декабря Милонов призвал переселить жителей города Мурино и стереть его, с лица земли авиационными бомбардировками.

Отметим, что требование включать «аварийки» прописано в ПДД как необходимая мера в случае остановки при неисправности транспортного средства.

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