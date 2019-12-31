Москва, 31 декабря 2019, 08:34 — REGNUM Штрафовать водителей, которые оставляют автомобили с включенным аварийным сигналом и тем провоцируют образование «пробок» предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») главе ГИБДД Михаилу Черникову. Об этом депутат написал в обращении на имя главы ведомства.
По мнению депутата, автомобили, стоящие на «аварийке», «снижают пропускную способность дорог до минимума». Таким образом, водители злоупотребляют аварийным сигналом, в результате чего образуются заторы на дорогах.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине декабря Милонов призвал переселить жителей города Мурино и стереть его, с лица земли авиационными бомбардировками.
Отметим, что требование включать «аварийки» прописано в ПДД как необходимая мера в случае остановки при неисправности транспортного средства.
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