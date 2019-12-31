Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ уже начали праздновать наступление Нового года. По просьбам жителей, открытие главной городской ёлки было перенесено с 31 на 30 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздничные мероприятия начались в 16 часов и, как сообщалось ранее, прошли по сокращённой программе из-за морозной погоды. На площади Советов прошёл праздничный концерт с участием известных в республике исполнителей, а также поздравил горожан с наступающим Новым годом мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Завершились торжества праздничным фейерверком.

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