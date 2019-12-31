Махачкала, , 08:59 — REGNUM Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в Дагестане после гибели воспитанника детского лагеря «Солнечный берег». По обвинению в причинении смерти по неосторожности перед судом предстанет медицинская сестра детского центра, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что 13 сентября 2018 года 10-летний воспитанник детского оздоровительно-образовательного центра несколько раз обратился в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на головную боль и тошноту. Медсестра сделала ему промывание желудка и дала лекарства, которые применяются только по назначению врача.

Ночью состояние мальчика ухудшилось. Работники центра отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

«Обвиняемая недооценила тяжесть состояния здоровья мальчика, не приняла меры к незамедлительной госпитализации его в медицинское учреждение для установления клинического диагноза и проведения лечебных мероприятий», — сказано в сообщении.

Следствие считает, что именно ненадлежащее исполнение медсестрой своих профессиональных обязанностей повлекло по неосторожности гибель ребенка. Смерть наступила от интоксикации, приведшей к отеку легких и головного мозга мальчика.

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