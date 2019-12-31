Москва, , 08:32 — REGNUM Более 80 тыс. уголовных дел направили в суд в течение 2019 года следователи Следственного комитета России. Об этом говорится в поздравлении главы ведомства Александра Бастрыкина сотрудникам, опубликованном 31 декабря.

Подводя итоги года, Бастрыкин заявил об «определённом оптимизме», связанном с большим объёмом проделанной работы, с напряжённым трудом.

«Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел», — отметил глава СКР.

Так, успешно расследованы теракты, в том числе против российских военных, на территории Сирии. Ликвидированы каналы финансирования и внешней поддержки террористических групп, возбуждены дела по фактах преступлений в Донбассе.

За год удалось раскрыть несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений, добавил Бастрыкин.

Читайте также: Главе СК доложили о расследованиях преступлений против военных РФ в Сирии