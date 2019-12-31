Москва, , 08:24 — REGNUM Почти 3 тысяч детей написали письма и передали свои заветные желания на почту Деда Мороза, организованную Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства.

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Все письма были прочитаны, по результатам всех обращений гражданам даны бесплатные юридические консультации, составлены заявления о каких-либо претензиях.

Напомним, всероссийская акция Роспотребнадзора «Почта Деда Мороза» проходила 6 по 25 декабря в общественных приемных ведомства во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, граждане России по-прежнему просят у Деда Мороза здоровья и финансового благополучия.

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