Магас, , 08:23 — REGNUM В Ингушетии получили подарки от главы республики Махмуда-Али Калиматова дети, которые написали письма Деду Морозу. Обращения попали на «Ёлку желаний», установленную в Кремле, и их снял глава субъекта, пообещав исполнить.

Четверо детей посетили резиденцию Калиматова, где одному из них — семилетнему Сайфуллаху, который мечтает стать фотохудожником, был вручен цифровой фотоаппарат. Получили в подарок гаджеты, ноутбук и планшет 13-летний Мохаммад и 11-летняя Ясмина. Порадовалась подарку и маленькая Айна, мечтавшая об интерактивной кукле.

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Напомним, проект «Елка желаний» стал уже традиционным. Ежегодно представители органов власти исполняют желания детей со всей России, а также пенсионеров старше 60 лет, которые имеют проблемы со здоровьем или оказались в трудной жизненной ситуации.