Москва, , 08:15 — REGNUM У председателя МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалиста по семейному праву, телеведущей Виктории Данильченко 2019 год был очень интересный, но в то же время и сложный. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM подробности, она пояснила:

«Одно из важнейших событий не только уходящего года, но и всей моей жизни — это открытие собственной коллегии адвокатов. Эта мечта не сбылась по волшебству. Это был обдуманный спланированный шаг. Я много лет шла к этому. И сегодня я невероятно счастлива, что моя цель достигнута.

2020 год ставит перед нами много новых вызовов, поэтому стоит запастись силами и терпением, чтобы преодолеть все трудности, которые неминуемо встретятся на нашем пути.

Кроме того, в этом году удалось провести несколько трехдневных марафонов съемок программы «По делам несовершеннолетних». Эта передача для меня является своеобразной отдушиной. Ее концепция совпадает с моими жизненными устоями. Основная задача моего участия в программе — донести до общества, что суды по делам несовершеннолетних — это не способ избежать наказания грабителю, убийце и насильнику, а возможность разобраться в причинах, толкнувших ребенка на преступление и дать ему шанс вернуться к нормальной жизни. У нас главное — диалог между взрослым и ребенком.

Ведь мы должны не только наказать, но постараться наставить подростка на путь истинный и помочь ему и его сверстникам в будущем избежать ошибок Примерно такого принципа я придерживаюсь в своей преподавательской деятельности.

Новый год начнется с курса лекций по семейному праву в МГИМО. Очень рада, что в 2020 году буду читать свой авторский курс. Мне, действительно, есть чему научить будущих коллег. О том, что сложилось не совсем так, как планировалось, говорить не очень хочется. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Важно учесть свои ошибки и сделать правильные выводы, чтобы не повторить их в будущем».

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