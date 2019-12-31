Чита, , 07:52 — REGNUM Власти Забайкальского края подвели итоги работы портала «Голос забайкальца», где с сентября 2019 г. каждый житель региона мог обратиться с проблемой к представителям органов власти. В первый же день работы сервиса поступило 27 обращений. За четыре месяца с помощью портала было решено 1482 вопроса, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Анализ обращений показал, что больше всего вопросов задали жители Читы, Борзи, Краснокаменска, поселка Забайкальск, Оловяннинского и Шилкинского районов, а самыми популярными обращениями стали вопросы в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, здравоохранения и образования.

Напомним, выборы губернатора Забайкальского края понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это случилось осенью 2018 года. Назначенный врио Забайкалья бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов с самых первых дней работал очень активно, практически без выходных, открыто говорил о проблемах, ставил задачи и требовал полной самоотдачи от своих подчинённых. Политика открытости помогла получить на выборах рекордные почти 90% голосов избирателей.

Читайте также: Глава Забайкалья раскрыл секрет своей исключительной победы на выборах