Чита, , 07:45 — REGNUM Предстоящие новогодние праздники стали поводом для введения в Забайкальском крае режима повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.

Режим этот подразумевает контроль за использованием пиротехнических изделий при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Также спасатели должны обеспечить безопасность на водоёмах и в местах массового скопления людей, а в случае понижения температур до критических отметок должны быть развернуты на территории региона пункты обогрева и временного размещения.

В связи с установившимися Забайкалье 30 градусными морозами, особое внимание будет уделяться системам отопления и электроснабжения, ответственные службы и ведомства проверят запасы топлива и исправность резервных источников электроснабжения. Энергетики будут вести круглосуточное дежурство с 31 декабря по 8 января.

Чиновникам из министерства культуры, труда и социальной защиты, образования на мероприятиях с массовым пребыванием людей тоже поручено обеспечить пожарную безопасность.

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