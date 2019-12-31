Москва, , 07:30 — REGNUM В 2020 году может вступить в силу закон о презумпции согласия на посмертное донорство органов в РФ. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого», — сказал депутат.

Проект закона предполагает возможность родственникам дать отказ от донорства в течение трёх часов после того, как диагностирована смерть мозга. В случае если у пациента отсутствуют родственники, вопрос решается консилиумом врачей.

Напомним, большинство жителей РФ (64%) подвергают критике принцип презумпции согласия в вопросах донорства органов и тканей.

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