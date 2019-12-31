Южно-Сахалинск, , 06:08 — REGNUM В сахалинском селе Охотское моряк Александр Медведев изготовил точные копии, в масштабе 1 к 4, каравелл «Santa Maria» и «Victoria», на которых в исторические плавания отправлялись Колумб и Магеллан.

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Об удивительном кораблестроителе рассказало РИА Сахалин и Курилы. Каравелла установлена в парке Гагарина на берегу озера Верхнего и радует местных жителей и туристов. Это — не единственный корабль, построенный удивительным человеком. На своём приусадебном участке он уже завершил строительство ещё одной каравеллы — «Viktoria». Это — прототип легендарного судна, единственного из шести, выдержавшего все шторма и бури и вернувшегося из кругосветки Магеллана в XVI веке.

Мастер рассказал, что только для парусной оснастки потребовалось одной лишь веревки почти 1,5 километра.

К Новому году мастер собирается украсить свое творение светящимися огнями.

Как сообщало ИА REGNUM, на верфи в Приморье заложили первый отечественный краболов.