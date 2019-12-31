Биробиджан, , 05:13 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поздравил жителей региона с наступающим новым годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

Читайте также: Итоги 2019 года для Приморья: всё достигнутое — это общий успех

Ростислав Гольдштейн, назначенный исполнять обязанности губернатора ЕАО вместо ушедшего в отставку Александра Левинталя, отметил, что новогодние праздники — это время ожидания чуда и светлых надежд.

«В Новый год мы загадываем желания и под бой курантов верим, что они непременно сбудутся. Наши общие достижения дают все основания уверенно смотреть вперёд, строить дальнейшие планы и развиваться. Пусть новый год принесёт перемены к лучшему в жизни каждого из вас, в семьях царит взаимопонимание, поддержка и благополучие», — пожелал Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём поздравлении приморцам, Олег Кожемяко подвёл итоги уходящего года.