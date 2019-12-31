Якутск, , 05:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев исполнил новогоднее желание сразу нескольких детей республики: дети получили подарки.

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Так, бабушка восьмиклассника Давида Сергеева обратилась через Инстаграм к Николаеву и рассказала, что внук занимается косторезным ремеслом и мечтает о собственном инструменте.

«Меня растрогало, что ребёнок мечтает не о модных гаджетах, а об инструменте для творчества и самореализации. Поэтому я решил выполнить эту просьбу и вручил Давиду новенькую бормашину для работы по кости, которую купил сам. Был очень тронут, что Давид тоже приготовил мне подарок — прекрасный рисунок, где изображена его любимая собака», — написал Айсен Николаев.

Будучи в Москве, глава Якутии принял участие в акции «Ёлка желаний» и исполнил желания трёх детей. Стас Червинский загадал поездку на Кремлевскую ёлку и уже 3 января 2020 года он отправится в Москву вместе с мамой. Карен Хачатрян получил от Деда Мороза синтезатор, а Сергей Халилов — 3D ручку.

https://www.instagram.com/p/B6r8MYOISR3/

Как сообщало ИА REGNUM, самым необычным из трёх желаний, которые исполнил губернатор Камчатки Владимир Илюхин, стала мечта 16-летнего Андрея Рыбалко. Мальчик-инвалид очень хотел побывать в кабине настоящего самолёта.