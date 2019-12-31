Благовещенск, 31 декабря 2019, 04:46 — REGNUM На одну из площадей Благовещенска на парашютах спустились Дед Мороз, Снегурочка и ещё несколько сказочных персонажей — внизу их встречали восторженные зрители.
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Организаторами и непосредственными исполнителями этого мероприятия стали парашютисты-спасатели Региональной поисково-спасательной базы, занимающейся авиационно-космическим поиском и спасением.
Как рассказали спасатели, это был обычный тренировочный прыжок, а само мероприятие было организовано на добровольных началах, пишет АмурИнфо. Дети, наблюдавшие за этим событием были в восторге.
Как сообщало ИА REGNUM, как показали исследования, у 63% родителей в России дети верят в существование Деда Мороза.