Владивосток, , 03:59 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей региона с наступающим новым годом, отметив, что все достижения 2019 года стали возможны в результате совместных усилий всех приморцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В своём поздравлении губернатор отметил, что в 2019 году удалось сдвинуть с мёртвой точки многолетние проблемы края: 710 детей-сирот получили жильё, новосёлами стали около 500 семей из числа обманутых дольщиков. Почти 28 тысяч приморцев получили льготный статус «дети войны». Реализован проект благоустройства «1000 дворов», установлено более 500 детских и спортивных площадок.

«Всё достигнутое — это наш общий успех! Он был бы невозможен без вашей поддержки и доверия, без вашего деятельного участия во всех начинаниях! Пусть новый 2020 год станет для всех нас годом новых достижений и побед, воплощения в жизнь самых смелых замыслов! С праздником, дорогие приморцы!», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, политологи подвели итоги года в Приморье — из позитивных событий уходящего года для дальневосточников отмечены подвижки в решении проблем обманутых дольщиков.