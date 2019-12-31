Петропавловск-Камчатский, , 03:36 — REGNUM Желания трёх камчатских детей исполнил губернатор Камчатки Владимир Илюхин в канун Нового года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы регионального правительства.

У 16-летнего Андрея Рыбалко с Камчатки сбылась мечта: он побывал в кабине воздушного лайнера Пресс-служба правительства Камчатки

Читайте также: Губернатор Приморья исполнил новогодние пожелания юных приморцев

26 декабря, в Москве, сразу после заседания Госсовета, губернаторы российских регионов сняли с новогодней ёлки открытки с желаниями детей.

Самым необычным из трёх желаний, которые исполнил губернатор Камчатки, стала мечта 16-летнего Андрея Рыбалко. Мальчик-инвалид мечтал побывать в кабине настоящего самолёта. Вообще — это запрещено, посторонним вход в кабину пилотов авиалайнера закрыт. Но для Андрея авиакомпания «Аэрофлот» в канун самого волшебного и доброго праздника сделала исключение. Вместе с губернатором и своей мамой Андрей прошёл в кабину пилотов Боинга — 777−300 ER, всё там посмотрел, поговорил с летчиками. Крупнейшая авиакомпания России также сделала Андрею подарок: модель самолёта, в котором он побывал.

Ещё двое мальчиков — Александр Лопин и Роман Фалькович — также получили новогодние подарки от губернатора — планшет и ноутбук.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко также исполнил желания троих ребят, как и все его коллеги, губернаторы российских регионов.