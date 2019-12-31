Владивосток, , 03:09 — REGNUM Учредитель и председатель совета директоров строительной компании «Восточный луч» Игорь Дульнев, подводя итоги уходящего 2019 года, отметил, что «дальневосточная ипотека» прочно обосновалась на строительном рынке Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания в 2019 году сдала в эксплуатацию 18-ти этажный жилой дом, ещё один 9-ти этажный дом к сдаче готов, но подвели сетевики, которые не смогли уложиться в график работ, из-за чего сдача дома перенесена на начало 2020 года, рассказал Игорь Дульнев.

В следующем, 2020 году, компания сдаст в эксплуатацию в районе Снеговая Падь два 18-этажных дома, ещё один 18-ти этажный дом будет построен в районе Зелёный Угол.

«Практически получается, что строительство в 2020 году будет опираться на «дальневосточную ипотеку», которую правительство России подарило дальневосточникам и тем, кто пожелает здесь жить», — рассказал строитель.

Также Игорь Дульнев отметил, что уходящий год был сложный, но результативный.

«Много было сделано для будущих побед. Что-бы не говорили, но есть повод по делам прошедшего года гордиться и своими успехами и успехами своей страны! Несмотря на козни, мы прём как ледокол!», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока активно берут льготную 2-процентную «дальневосточную ипотеку».