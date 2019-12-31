Анадырь, , 02:22 — REGNUM Жители Чукотки встретят Новый год с крепкими морозами до — 50 градусов. Снега синоптики не обещают.

Читайте также: В Гидрометцентре пообещали жителям России «красный» январь

31 декабря ожидается переменная облачность, ветренно. На восточном побережье порывы 18−23 м/с с низовой метелью, температура воздуха от — 27 до — 32 градусов, при прояснениях от 37 до 42 ниже нуля.

В континентальной части до — 50. В Анадыре 31 декабря облачно, снега нет. Температура воздуха в новогоднюю ночь будет — 35, днём — 31, пишет ИА «Чукотка».

Первый день наступившего 2020 года особых изменений в погоде не принесёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России январь ожидается исключительно тёплым, синоптики называют такую погоду «красной». Ниже климатической нормы температура опустится в Забайкальском крае, Иркутской области и на Чукотке.