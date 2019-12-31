Владивосток, , 02:10 — REGNUM Губернатору Приморья Олегу Кожемяко пришлось проплыть несколько десятков метров в ледяной воде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона принял участие во всероссийской акции «Закаленная Россия — здоровая страна», в которой нужно было пробежать 2020 метров и проплыть несколько десятков метров в ледяной проруби. Всего в акции приняли участие 500 приморцев и гостей края, написал на своей странице в Instagram Олег Кожемяко.⠀

«Такая акция прошла в 64 регионах нашей страны — от Владивостока до Калининграда. Тем самым, мы постарались установить мировой рекорд по массовому закаливанию. Тысячи жителей разных городов и районов Приморья занимаются зимним плаванием. И популяризация спорта, здорового образа жизни — одна из наших приоритетных задач», — написал губернатор в своём аккаунте.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Крещения в Москве более 270 тысяч человек окунулись в прорубь, несмотря на мороз.