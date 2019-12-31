Сеул, , 00:00 — REGNUM Большинство жителей Республики Корея считают свою страну «адом» и хотят из нее уехать. Такие данные приводит газета «Хангёре», публикующая результаты социологического опроса.

Согласно этому соцопросу, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет считают Республику Корея «адом», а 75% заявили, что хотят уехать из своей страны. Также исследование показало, что уровень тревожности среди женщин выше, чем у мужчин.

Данные соцопроса были представлены на 119-м форуме по гендерному равенству Корейского института развития женщин (KWDI). Стоит отметить, что KWDI — это правительственный исследовательский центр при канцелярии премьер-министра республики Корея.

В группе более старшего поколения (от 35 до 59 лет) только 64% рассматривают Южную Корею как «ад». Из этой группы 65% хотят уехать из страны.

В исследованнии участвовали пять тысяч южнокорейцев в возрасте от 19 до 59 лет.