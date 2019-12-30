Москва, , 23:57 — REGNUM Московские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил 30 декабря заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — приводит его слова агентство «Москва».

Бирюков отметил, что под особый контроль взяты городские объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Напомним, ранее синоптики предупредили о метели и гололедице в столичном регионе с порывами ветра до 18 метров в секунду. Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

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