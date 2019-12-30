Париж, , 23:19 — REGNUM Проблемы с транспортом в Новый год могут возникнуть во Франции в связи с забастовками, сообщило 30 декабря Национальное общество железных дорог Франции в Twitter.

Компания опубликовала расписание поездов в новогодние праздники. Половина поездов ходить не будет из-за стачки, которая продолжается во Франции в связи с пенсионной реформой.

Также проблемы будут и с парижским метро, где в Новый год будут закрыты две линии, отметили в Парижском автономном управлении транспорта.

Напомним, во Франции продолжается забастовка в связи с пенсионной реформой, отнимающей льготы у части населения. Забастовки идут с ноября 2019 г.

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