Москва, , 23:47 — REGNUM В департаменте образования Москвы отреагировали на посвященную несправедливому, по мнению ряда родителей, увольнению старшего воспитателя Галины Фримучковой, публикацию ИА REGNUM.

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Директор школы №1434 Ирина Казарина назвала информацию издания REGNUM о некачественном благоустройстве детских площадок и несправедливом увольнении воспитателя школы №1434 в целом неверной:

«Благоустройство на территориях образовательных организаций проводят префектуры административных округов. Однако школы не менее заинтересованы в создании безопасной среды и участвуют в обсуждении проектов.

Так, в ноябре 2018 года на встрече с родителями обсуждали вопрос благоустройства территории дошкольных групп на ул. Раменки, д.13 к.3. По проекту летом 2019 года планировалось поменять асфальтобетонное покрытие, заменить малые архитектурные формы, обустроить газоны и цветники, а также покрыть детские площадки резиновой крошкой.

Несмотря на то, что это покрытие имеет все документы по безопасности и используется на многих детских площадках, родители попросили заменить резиновую крошку на гранитную. Префектура учла пожелания родителей по замене материала.

Что касается увольнения Г.В. Фримучковой, в своей работе старший воспитатель допустила неоднократные и грубые нарушения, которые несли угрозу для жизни и здоровья детей. А именно, в прямом доступе воспитанников находились агрессивные химические моющие средства и электрический чайник, а также зафиксированы нарушения в организации питания. Поскольку все эти вопросы находились в зоне ответственности старшего воспитателя, а создание безопасных условий для детей — это приоритетная задача команды школы, к Г.В. Фримучковой были применены меры дисциплинарные взыскания. 25 ноября она была уволена по статье за неисполнение должностных обязанностей.

Администрация школы находится на связи с родителями воспитанников и прилагает все усилия для урегулирования возникших вопросов. Департамент образования и науки Москвы также следит за ситуацией и держит ее на контроле».