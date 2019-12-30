Екатеринбург, , 22:05 — REGNUM Общественный транспорт Екатеринбурга переходит на праздничный режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

31 декабря 2019 года городской транспорт будет ходить до 23:00 по местному времени. Метро проработает до 01:00 1 января.

1 января 2020 года основной поток общественного транспорта выйдет после 10:00, хотя некоторые маршруты выйдут с 07:00. В остальные праздничные дни режим работы будет соответствовать расписанию выходного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге организовали новогодний полицейский патруль для защиты детей. Полиция будет выявлять несовершеннолетних, гуляющих в общественных местах в неположенное время без сопровождения законных представителей.

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