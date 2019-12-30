Рим, , 21:15 — REGNUM Уровень рождаемости в Италии в 2018 году достиг нового исторического минимума, сообщили в понедельник, 30 декабря, в национальной службе статистики Istat.

В стране родилось чуть менее 440 тысяч человек, что на 18,5 тысяч меньше, чем годом ранее.

Также статистики отметили, что Италии становится одной из самых «старых» стран в мире. Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 80,8 лет, для женщин — 85,2 года.

Кроме того, эксперты отмечают рост доли одиноких граждан (семьи, состоящие из одного человека, достигли 33-процентной доли), а также некоторое сокращение количества разводов одновременно с сокращением числа заключенных браков.