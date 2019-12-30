Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница обвинила полицейского в избиении. Якобы он ударил её так сильно, что сломал лицевые кости черепа, пишет Е1.ru.

Инцидент произошёл 9 декабря. В тот день вместе со своей подругой она приехала в отдел полиции № 14 подать заявление на назойливых коллекторов. Одна из женщин была пьяна и вела себя соответственно. Один из полицейских задержал её, а затем ударил её подругу в левую щеку.

Затем обеих до утра посадили в клетку. После освобождения в больнице № 23 пострадавшей сделали компьютерную томографию и выяснили, что у неё сломаны кости черепа. Гражданка обратилась в прокуратуру.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга журналистам заявили, что после этого инцидента прошла служебная проверка. Нарушений со стороны полицейских не найдено.