Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Редакция портала Screen Rant составила список самых разочаровывших её игр, вышедших в 2019 году. Он был опубликован 30 декабря на сайте издания.

В антирейтинг вошли такие проекты, как Far Cry: New Dawn, Wolfenstein: Youngblood, Jump Force, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Fallout 76, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Rage 2, Everything To Do With Google Stadia, Mario Kart Tour, Crackdown 3, WWE 2K20 и Anthem. Редакция Screen Rant отмечает, что причины неудач разные, однако все они достаточно серьёзные.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что портал DSOGaming составил список видеоигр 2019 года для ПК, в которых хуже всего была выполнена оптимизация. Первое место занял проект Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. В список также вошли Left Alive, Kingdom Under Fire 2, Assetto Corsa Competizione, Blair Witch и другие игры.

