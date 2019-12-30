Москва, , 20:48 — REGNUM Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка записали видеопоздравление с Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Запись опубликована 30 декабря на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».

В поздравительном видео космонавты отметили, что наступающий Новый год «подводит итог целому десятилетию, за которое в России и в мире произошло немало событий».

«Однако несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной», — отметил Александр Скворцов.

В свою очередь, Олег Скрипочка подчеркнул, что, «несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они не были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперёд». «Сотрудничество стран в космосе — яркий пример такого международного единения», — отметил он.