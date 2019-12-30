Челябинск, , 20:43 — REGNUM В Челябинске родственники 33-летнего рабочего одной из местных фирм опасаются, что дело о травмировании сотрудника хотят замять. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, травму гражданин получил 26 декабря. На него упала плохо закреплённая труба весом в две тонны. На площадке «Станкомаша» разбирали старые цеха. В этот момент и произошла трагедия.

Сейчас он находится с тяжёлыми травмами и отёком мозга в коме в третьей областной больнице. При этом якобы изначально с него сняли рабочую одежду и отвезли в больницу соседнего Копейска, заявив медикам, что мужчина получил травму за пределами завода, на отдыхе. Супруга пострадавшего намерена добиваться правды и наказания виновных.