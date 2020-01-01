1 января 2020 | Время чтения 3 мин

Игорь Свирин, , 12:49 — REGNUM С легкой руки градоначальника, всё, что ни делается в Москве, носит исключительно социально ориентированный характер — платные парковки вводят по просьбе трудящихся, тьфу ты, москвичей реновируют-реконструируют-благоустраивают опять-таки по многочисленным просьбам горожан. Вот и исполненный бюджет 2018 года, представленный депутатам и поддержанный большинством в Мосгордуме, не обошелся без этой «социальной» мантры. Давайте проверим так ли это.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Не вызывает сомнений, что такие обязательства, как доплаты к пенсиям, социальные выплаты семьям с детьми, помощь инвалидам и прочие такого рода меры, город выполнил. Однако есть сферы, где помощь столичного правительства не менее важна для людей, например, обеспечение жильем тех категорий горожан, которым оно положено по закону. В этой части своих обязательств кичащиеся триллионными поступлениями в городской бюджет и многомиллиардными тратами чиновники терпят полное фиаско.

Все более неразрешимым «квартирный вопрос» становится для очередников. На старте так называемой реновации построенное для них жилье частично было изъято под новую программу. По словам председателя общественной организации «Очередники Москвы» Луизы Мартьяновой, несмотря на то что строится большое количество жилья, в 2018 году им было обеспечено всего 4 тысячи семей. Причем 2 тысячи семей получили не квартиры, а субсидии, тогда как при Лужкове обеспечивали жильем порядка 10 тысяч семей.

«В 2016 году тогдашний руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Ефимов обещал, что не использованные деньги будут добавлены в бюджет очередникам. Этого не произошло, они в 2016 году не использовали субсидии, на следующий год они нам вновь пообещали, что мы используем бюджет. Ефимов сейчас пошел на повышение, он заммэра по имущественным отношениям, а обещания так и не выполнили», — отметила Луиза Мартьянова.

При Лужкове очередники обеспечивались жильем в течение двадцати лет, сейчас этот срок составляет порядка тридцати лет. Бюджет, выделенный на обеспечение нуждающихся субсидиями, не осваивается. Очередники есть, желающие получить субсидию есть, но правительство Москвы не выдает эти деньги. Несмотря на неоднократные обещания перенести неизрасходованные средства на следующий год, этого не происходит. Дальнейшая судьба отпущенных целевым образом средств очередникам не известна.

Наиболее драматично разворачивается ситуация вокруг участников программы «Жилище». Оказывается, в Москве значительное количество тех, кто в любой момент может оказаться на улице. Пусть ситуации и разнятся деталями: где-то пострадавшими оказались жители общежитий, в других случаях дело коснулось тех, кто проживал на условиях социального найма, а в некоторых случаях дело касалось собственников жилья. Все эти случаи объединяет одно: действие либо бездействие столичных властей, приводящее к тому, что москвичи лишаются старых имущественных прав, при этом не приобретая новых.

«Нас лишили единственного жилья, якобы мы сами отказались от новых квартир, которые были предоставлены по программе «Жилище 2012−2018», и наши квартиры были проданы третьим лицам. А в ДГИ нам объяснили, что права собственности и социального найма отменены, и это несмотря на то, что в нашем доме — собственники», — заключила председатель народного движения «За жилье» Фируза Ашурова.

Большие претензии к властям высказывают обманутые дольщики. В частности, стейкхолдеры ЖК Царицино недовольны скоростью, с которой город достраивает их жилье. Несмотря на все обещания мэра Сергея Собянина, в настоящее время достроены два из семи обещанных корпусов.

Все эти в чем-то не сходные группы москвичей объединяет то, что чиновники стараются обходить их проблемы стороной. Однако, как выясняется, остаться один на один с проблемой — иногда далеко не самый плохой для граждан сценарий, в иных случаях можно «добровольно» отказаться от новых квартир и жить, ожидая того, что в любой момент к тебе могут прийти и отнять собственность, которую ты по недоразумению все еще считаешь своей. Также очевидно и то, что у «социально ориентированной» мэрии находятся деньги на многое, но только не на насущные проблемы москвичей.