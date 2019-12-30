Воронеж, , 20:24 — REGNUM Шампиньоны за последнюю неделю в Воронеже подорожали в два раза — если в 20-х числах декабря их можно было купить по 130−160 рублей за килограмм, то 30 декабря стоимость килограмма грибов достигла 300 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по опыту предыдущих лет, это не предел: в 2018 году стоимость килограмма шампиньонов 31 декабря достигала 500 рублей.

Интересно, что цены на другие продовольственные товары, более традиционные для новогоднего стола, остаются стабильными в течение предновогодней недели. Шампанское можно купить в среднем за 300 рублей, цены на мандарины колеблются в пределах 65−150 рублей за килограмм.