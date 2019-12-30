Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM Второй обвиняемый по уголовному делу о подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге заключен под стражу на срок по 29 февраля. Такое решение принял вечером 30 декабря Дзержинский районный суд Северной столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении в СИЗО гражданина России Никиты Семенова.

Также как и другой фигурант, Георгий Чернышев, Семенов обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Процесс проходил в закрытом режиме, отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщает ФСБ России, у задержанных несколько дней назад молодых людей были найдены улики, которые подтверждают подготовку ими терактов. Подозреваемых удалось задержать с помощью сведений, переданных российским спецслужбам их коллегами из США.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отправил в СИЗО первого фигуранта по делу о подготовке теракта в Питере