Каменск-Уральский, Свердловская область, , 20:11 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) выписали штраф сотрудникам детского сада № 79, где ранее отравились дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По итогам проверки было обнаружено, что работники учреждения не проводили мероприятия, которые бы предупредили распространение кишечной инфекции в период карантина. Заключительную дезинфекцию в детском саду провели без соблюдения всех необходимых требований.

Кроме того, не был организован инструктаж среди сотрудников по действиям в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В пищеблоке учреждения не соблюдались правила личной гигиены, а вакцинация и медосмотр работников проводились недолжным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, об отравлении стало известно 26 ноября 2019 года. Всего с 14 по 27 ноября 2019 года было зарегистрировано восемь случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

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