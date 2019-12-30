Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которого накануне задержали сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд поддержал ходатайство следствия и вынес постановление заключить под стражу гражданина России Георгия Чернышева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Максимальное наказание за это преступление — до 20 лет лишения свободы.

«Процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры — по 29 февраля 2020 года», — отметили в суде.

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