Москва, , 18:45 — REGNUM Кремль начал публикацию раритетных фотографий, приуроченных к 20-летию со дня вступления Владимира Путина в должность исполняющего обязанности президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первый архив фотографий и видеозаписей, опубликованных на интернет-ресурсе «Путин. 20 лет», охватывает период до 2004 года. Всего опубликовано более 600 фото и 100 видео, в основном — из архивов личных фотографов и операторов главы государства.

В ближайшее время пресс-служба обнародует фотографии и за другие периоды президентства Путина.