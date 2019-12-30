Чебоксары, , 18:42 — REGNUM Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Юрий Кислов заявил, что республике и ему лично в 2019 году не хватило денег. По его словам, «чем больше нам дают — тем больше нам не хватает». Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, оценивая итоги 2019 года.

Юрий Кислов Cap.ru

Говоря о том, каким год был для него лично, парламентарий признался, что после поступления на «чиновничью службу потребовалось как минимум 2−3 месяца», чтобы вникнуть в работу и понять «нюансы»:

"И мне с хозяйственника переключиться на чиновника было непросто. Сейчас вошёл в раж, с удовольствием работаю и чувствую положительные решения каких-то вопросов, которые при моём участии тоже решаются. И в результате люди стали лучше жить».

Юрий Кислов, который также возглавляет комитет по бюджету, подчеркнул, что удовлетворён 2019 годом, акцентируя внимание на «очень впечатляющие» цифры по бюджету республики.

«Особенно по сельскому хозяйству. Вы знаете, такой поддержки не было никогда, ни в какие годы — ни в Советском Союзе, ни в царской России», — уверен депутат, констатировав, что «в первую очередь» это связано с «очень большими» федеральными трансфертами:

«Даст Бог, это скажется на том, что в село люди поедут, будут работать, экономика будет подниматься, зарплаты будут расти, люди будут жить в счастье».

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило ему лично и Чувашии, единоросс отметил, что не хватило денег.

«Денег всё равно не хватает. Чем больше нам дают — тем больше нам не хватает. Но тут я бы сказал, что вторая проблема появляется. Нужно эффективно освоить эти средства. Вы представьте, если завтра, к примеру, дадут в пять раз больше на строительство — а в итоге окажется, что у нас нет строительных организаций в таком количество, нет такого количества готовых проектов», — рассуждал Юрий Кислов, отметив, что большую роль играет качество работы:

«Если мы ещё ответственность поднимем, то деньги плюс ответственность, плюс хороший настрой дадут нам возможность развиваться дальше».