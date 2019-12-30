Радужный, Югра, , 18:21 — REGNUM В Югре под суд отдан мошенник, который обманывал жителей региона, находясь в следственном изоляторе Москвы. Обвинительное заключение утвердил прокурор Радужного, сообщает окружная прокуратура.

Известно, что он обманул троих жителей Радужного. Гражданин позвонил им и представился их близким родственником, сообщив, что попал в ДТП и ему нужны деньги.

Люди понесли ущерб в размере 200 тыс. рублей. Ещё трое граждан тоже попались на его удочку, перевели ему 200 тыс. Но позднее вовремя спохватились и отменили переводы.