Белгород, , 18:06 — REGNUM Действия руководителей могли привести в банкротству Белгородского нефтеперерабатывающего завода, сообщили 30 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. В рамках расследования уголовного дела следствием приняты меры к погашению задолженности по зарплате работникам предприятия, по долгам рассчитались практически с 80% сотрудников.

Следствие считает, что руководители коммерческих организаций, в том числе являющихся учредителями Белгородского НПЗ, в 2017 — 2018 годах предприняли действия, которые привели к преднамеренному банкротству завода и образованию задолженности по налогам и заработной плате. Под контролем региональных департамента экономического развития и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД между работниками завода и руководителем коммерческой организации заключены договоры. По ним сотрудники получают невыплаченную ранее зарплату — уже погашена задолженность за фактически отработанное время перед 80% трудящихся.

Расследование уголовного дела продолжается. На скамье подсудимых — директор Белгородского нефтеперерабатывающего завода. Работники предприятия записали несколько видеообращений в поддержку и против руководителя. В июле 2019 года руководство НПЗ подало в Арбитражный суд Белгородской области заявление о самобанкротстве, заявив, что сумма долгов превысила 400 млн рублей.

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