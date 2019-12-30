Париж, , 18:02 — REGNUM В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Ролик был выложен 29 декабря на YouTube-канале Remaster Studio.

Разработчик, известный под ником Strelokkkkk, объявил, что геймеры скоро смогут увидеть результат его работы. Трейлер даёт понять, какие улучшения получит культовая игра.

Создатель ремастера сообщил, что новый S.T.A.L.K.E.R. будет поддерживать разрешение 4K, а также получит обновлённую графику. Кроме того, будет резко увеличено качество моделей NPC, мутантов, различных статических и динамических объектов.

Первый тизер этого проекта был выложен на канале Remaster Studio 28 октября 2019 года. Стоит отметить, что согласно заявлениям разработчикика эта модификация будет совместима с версией S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, которую продаёт сервис GOG. Ожидается, что её объём составит около 30 Гб.

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