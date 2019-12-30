Москва, , 17:58 — REGNUM В России в 2019 году сохранилась устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма, сообщая 30 декабря пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

По оперативным данным ведомства, за январь-ноябрь в стране произошло 4 078 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями (групповые, с тяжёлым и смертельным исходом). Отмечается, что это на 9% ниже, чем за аналогичный период 2018 года (4 479 случаев).

Также, по данным Минтруда, в 2019 года наблюдается снижение количества погибших на производстве. За 11 месяцев в результате несчастных случаев погибло 1 018 работников, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года года (1 158 человек).

Сообщается, что число погибших остаётся наиболее высоким в строительстве, обрабатывающих производствах, в сфере транспорта, в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.