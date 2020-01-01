Москва, , 10:46 — REGNUM В 2019 году активное благоустройство Москвы перешло в спальные районы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, подводя итоги 2019 года.

«В предыдущие годы Москва создавала комфортную городскую среду преимущественно в центре города. В 2019 году — со стартом активной фазы программы «Мой район» — фокус внимания сместился в спальные районы. На территориях с уже сложившейся застройкой по обращениям москвичей благоустроены дворы и прогулочные зоны, установлены спортивные и детские площадки, создаются скверы и парки», — сказал Шапошников.

Также председатель Мосгордумы напомнил, что в 2019 году в столице было построено почти 50 различных социальных объектов, в том числе 25 детских садов, 7 школ и блоков начальных классов, 4 лечебных учреждения, а также 13 спортивных объектов.

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